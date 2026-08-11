Amanda Knox, debutta lo spettacolo sul caso Meredith. Le prime recensioni: “Non fa ridere”

Lo spettacolo di Amanda Knox sull’omicidio di Meredith Kercher a Perugia non convince la stampa d’Oltremanica. Lo show della 39enne americana ha debuttato al Fringe Festival di Edimburgo, ricevendo reazioni contrastanti da parte dei critici britannici che lo hanno definito “sincero” ma anche “dolorosamente privo di umorismo”. Knox ha trascorso quasi quattro anni in carcere in Italia per l’omicidio della studentessa inglese prima di essere stata assolta, insieme a Raffaele Sollecito, dalla Corte d’Appello nell’ottobre del 2011. Lo show intitolato Cartwheel, che Amanda ha descritto come “un omaggio a Meredith”, in realtà è stato accolto da molte critiche comprese quelle di Stephanie Kercher, per la quale rappresenta “un’offesa deplorevole” alla memoria di sua sorella.

Il Times: “Sincero ma rigido”

Stando alle prime recensioni, che riporta la Bbc, lo spettacolo della Knox ha poco a che fare con la stand-up comedy ed è più catalogabile come un monologo teatrale. Positivo il giudizio del Guardian, che gli ha assegnato quattro stelle elogiando lo “spirito di ribellione” dell’autrice. Più negativo il parere del Times, che assegnando allo spettacolo solo due stelle lo ha definito “sincero” ma “rigido”. Ancora più esplicito il Daily Telegraph, che come il Times ha assegnato solo due stelle allo spettacolo sostenendo che questo era “ben lontano da un grande spettacolo di stand-up comedy”. Per il Telegraph, alla Knox sarebbe servito un “regista competente” e lo spettacolo è “recitato con troppa compostezza attoriale e senza alcun senso del ritmo comico”. La Bbc spiega che questa opinione “è stata condivisa da diverse recensioni” e che i critici vedono nella Knox “più una storyteller che una comica”.

La Knox al pubblico: “Benvenuti allo show più controverso”

Stando a quanto riportato dal Guardian, la Knox ha aperto lo show dicendo al pubblico: “Benvenuti allo spettacolo più controverso del Fringe”. Ma secondo il quotidiano britannico, il monologo della Knox non è una rappresentazione insensibile di quanto accaduto a Perugia quanto un tentativo “rispettoso” della statunitense di riappropriarsi della sua storia. Il sito specializzato statunitense Broadway World ha assegnato allo spettacolo tre stelle, sottolineando che non si tratta di uno show con “battute sull’omicidio” bensì di un’opera che descrive come Knox potrebbe un giorno spiegare il caso alla sua giovane figlia. L’errore, sempre secondo Broadway World, è stato quello di presentare lo spettacolo come una stand-up comedy quando in realtà “non è molto divertente”.