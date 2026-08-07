Amanda Knox difende il suo spettacolo: “È un omaggio a Meredith”

Amanda Knox, la studentessa americana condannata e poi assolta dall’omicidio e dalla violenza sessuale ai danni della sua coinquilina britannica Meredith Kercher, avvenuti 19 anni fa in Italia, a Perugia, si difende dalle accuse della sorella di Kercher, secondo cui il suo spettacolo comico all’Edinburgh Fringe Festival in Scozia banalizzerebbe la violenza contro le donne.

In un post su Instagram, Knox, oggi 39enne, sostiene che il suo spettacolo “rende omaggio alla memoria di Meredith Kercher e denuncia la violenza subita da lei e da me”.

Lo spettacolo si intitola “Cartwheel”, un riferimento a una storia secondo cui Knox avrebbe fatto delle capriole in commissariato dopo la morte di Kercher. Lo spettacolo debutta venerdì sera e sarà in scena per 11 serate consecutive nell’ambito dell’annuale festival di stand-up comedy, teatro e musical nella capitale scozzese.

Le parole di Stephanie Kercher

Il post di Knox segue un’intervista rilasciata alla Bbc da Stephanie Kercher, sorella di Meredith Kercher, in cui affermava che il programma “normalizza e banalizza la violenza contro le donne”.

Pur ribadendo che Knox è “naturalmente libera di continuare la sua vita come desidera”, ha affermato che “il problema di questo progetto in particolare è che si tratta di una commedia“.

“Non si tratta di stabilire se la gente la consideri colpevole o innocente. Se qualcun altro avesse realizzato lo spettacolo specificamente contro Meredith, la penserei comunque allo stesso modo. Ovviamente, il fatto che provenga proprio da lei è un’ulteriore ferita, ma sono fermamente convinta che non si debba dare spazio a questo tipo di affermazioni”, ha dichiarato.

È stata lanciata una petizione online per chiedere la cancellazione dello spettacolo, che ha già raccolto oltre 4.400 firme. La petizione afferma che lo spettacolo “deride gli orribili eventi che hanno portato all’omicidio di Meredith e mira in qualche modo a trasformare questa tragedia in intrattenimento”.

“Una petizione per cancellare uno spettacolo che nessuno ha visto, basata su false accuse volte a umiliare e diffamare una donna vittima di un torto per ridurla al silenzio, non è un argomento valido contro Cartwheel”, ha concluso Knox, secondo cui l’Edinburgh Fringe “è il luogo perfetto per uno spettacolo come questo”.