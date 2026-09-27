Sudafrica, almeno 27 morti in due diverse sparatorie

In Sudafrica otto uomini armati di fucili AK-47 e pistole hanno aperto il fuoco contro i clienti di un bar nella prima di due distinte sparatorie di massa avvenute nel giro di poche ore: 17 le persone uccise. 15 quelle rimaste ferite. Sono invece 27 le vittime totali, considerando anche la seconda sparatoria.

La prima strage è avvenuta nella tarda serata di sabato nei pressi di Johannesburg. La seconda si è verificata nelle prime ore di domenica nei pressi di Città del Capo. Non è stato effettuato alcun arresto in relazione alle due sparatorie.

La polizia ha dichiarato di essere alla ricerca di più sospetti, pur senza fornirne il numero esatto.