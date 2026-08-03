Amanda Knox, il legale della famiglia di Meredith Kercher: “Il suo spettacolo è un’offesa deplorevole”

Lo spettacolo di Amanda Knox è “un’offesa deplorevole alla memoria di Meredith“. Lo dice l’avvocato Francesco Maresca, legale italiano della famiglia di Meredith Kercher, giovane uccisa a Perugia nel 2007, in merito alla stand-up comedy della Knox sulla sua storia giudiziaria. Amanda Knox, che porterà il suo spettacolo a Edimburgo, venne arrestata, processata, condannata e infine definitivamente assolta dall’accusa di omicidio insieme a quello che all’epoca era il suo fidanzato Raffaele Sollecito.”La famiglia è allibita” sottolinea ancora l’avvocato Maresca, la Knox “potrebbe fare a meno di riaprire questi capitoli tristi”, afferma ancora.