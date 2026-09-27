Confimprese Italia, nasce Carta di Fiuggi. D'Amico: "Contratto unico per microimprese"

“Sono molto soddisfatto. Tre giorni impegnativi, pieni di presenze istituzionali, nazionali, regionali e locali, grandi proposte, un tema importante come l’internazionalizzazione affrontato con 20 delegazioni estere. Siamo molto soddisfatti per i nostri primi 30 anni, ora ci attendono i prossimi 30″. Questo il bilancio al termine della tre giorni di congresso dedicato al trentennale di Confimprese Italia tracciato dal presidente dell’associazione, Guido D’Amico.

La kermesse, tenutasi a Fiuggi dal 25 al 27 settembre, è stata anche l’occasione per redigere un documento ufficiale, la Carta di Fiuggi: “La Carta di Fiuggi è una carta di intenti importanti, di proposte che noi facciamo allegando anche le soluzioni”, spiega D’Amico, che si augura che tanto le proposte, quanto le soluzioni avanzate “siano sentite da chi ha orecchie per sentire, prima di tutto il governo“.

Tanti i punti toccati nel documento, i più importanti “riguardano il contratto unico, giusto, per la microimpresa”. Un contratto anche “plurisettoriale, perché la microimpresa, che sia dell’artigianato, che sia del commercio, che sia dei servizi, ha una tematica di approccio molto differente da quella della grande e della media impresa”. Altro punto d’interesse emerso è quello legato alle “proposte operative per quanto riguarda la semplificazione e tutto ciò che riguarda i costi eccessivi che le imprese italiane devono subire”. L’obiettivo della Carta di Fiuggi è quello di aprire una nuova fase di confronto con le istituzioni sulle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che segnerà il passo dei prossimi 30 anni di Confimprese Italia.