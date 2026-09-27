Federer esalta Sinner: “È il più forte in questo momento”

Roger Federer promuove Jannik Sinner e analizza il momento dei principali protagonisti del tennis mondiale. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport in occasione della Laver Cup, l’ex campione svizzero ha parlato anche di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, soffermandosi sul rendimento dei tre giocatori.

Federer: “Sinner ha dimostrato di essere il più forte”

Il giudizio di Federer su Sinner è netto, con riferimento ai risultati ottenuti dal numero uno italiano nel corso della stagione. “Con le vittorie di quest’anno, Sinner ha dimostrato di essere il più forte in questo momento. Ora è infortunato, ma fino ad allora ha giocato benissimo”, ha dichiarato Federer. Il tennista italiano è attualmente fermo per infortunio, mentre la Laver Cup riunisce a Londra alcuni dei principali protagonisti del circuito.

Federer su Alcaraz: “È un genio in campo”

Nel corso dell’intervista Federer ha dedicato parole positive anche a Carlos Alcaraz, sottolineandone la varietà del gioco e la capacità di trovare soluzioni differenti durante gli scambi. “Guardarlo giocare è semplicemente un piacere. Quel ragazzo è un genio in campo, è incredibile per la quantità di colpi che riesce a creare”, ha detto l’ex numero uno del mondo.

Federer ha però evidenziato anche un possibile aspetto da gestire nel gioco dello spagnolo: “A volte ha persino troppe possibilità e può finire per perdersi un po’ dentro tutte quelle opzioni”. L’ex campione svizzero si è poi detto fiducioso sull’effetto che la Laver Cup potrà avere sui giocatori in vista del prosieguo della stagione: “Spero che a lui e tutti gli altri questi giorni a Londra diano la spinta per il resto della stagione”.

Federer: “Zverev sta giocando davvero molto bene”

Federer ha infine parlato di Alexander Zverev, ricordando di averlo osservato dal Royal Box durante Wimbledon. “Quest’anno ero nel Royal Box a Wimbledon e l’ho visto giocare contro Lehecka. Ho pensato che stesse giocando davvero molto bene”, ha raccontato Federer.

Lo svizzero ha quindi ricordato un consiglio che aveva dato in passato al tedesco: “Da tempo gli dicevo che avrebbe dovuto colpire la palla più forte da fondo e finalmente lo sta facendo”. Federer ha concluso sottolineando il rapporto di Zverev con la Laver Cup: “È bellissimo averlo di nuovo qui, è stato uno dei più grandi sostenitori della Laver Cup fin dall’inizio”.