Iran, Baghaei: "Hormuz non sarà sicuro finché il blocco navale Usa rimarrà in vigore"

L’Iran non riaprirà lo Stretto di Hormuz finché gli Stati Uniti manterranno il blocco navale sui porti iraniani. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, spiegando che Teheran chiede anche risarcimenti per i danni causati dalla guerra, la revoca delle sanzioni economiche e lo sblocco dei beni congelati. Secondo Baghaei, “finché il blocco navale statunitense rimarrà in vigore” non ci saranno le condizioni per considerare Hormuz una via navigabile sicura.