Caso Epstein, una vittima: “Il suo ranch mai stato perquisito, quante prove sono andate perdute?”

Una delle vittime di Jeffrey Epstein ha posto l’attenzione sulle mancate perquisizioni all’interno dello Zorro Ranch, la tenuta dell’ex finanziere in New Mexico. Rachel Benavidez è intervenuta davanti ai rappresentanti dello Stato raccontando di essere stata “ingannata, aggredita sessualmente e abusata” da Epstein e dalla sua ex collaboratrice Ghislaine Maxwell. Nel suo intervento ha denunciato che il ranch di Stanley, esteso su circa 7.800 acri, “non è mai stato perquisito né sottoposto a indagini”. “Se fosse stato perquisito insieme agli altri immobili, quante altre prove si sarebbero potute raccogliere?”, ha dichiarato. Secondo un rapporto della commissione del New Mexico, nello Zorro Ranch Epstein avrebbe abusato di almeno cinque donne e ragazze tra il 1996 e il 2012. Epstein si è suicidato nel 2019 in un carcere federale di New York, mentre Ghislaine Maxwell sta scontando una condanna a vent’anni di reclusione per traffico sessuale.