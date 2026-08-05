Ceuta, il racconto di un migrante marocchino: "Mi hanno aggredito e sono tornato indietro"

Sono 72.000 le persone che la scorsa settimana hanno superato il confine con il Marocco e sono entrate nell’exclave spagnola di Ceuta. Di queste, 70mila sono già state espulse mentre ne restano circa 2mila di cui la metà sono minori. “Quando siamo arrivati a Ceuta non c’era nessuno ad aiutarci. Una bottiglia d’acqua costava 18 euro e una baguette 14 euro. Abbiamo dormito in montagna”, ha raccontato Brahim Oukasou, giovane della città di Meknes. “Volevo vedere com’era la situazione con i miei occhi, ma un marocchino di Ceuta mi ha aggredito con un coltello. Dopo quell’aggressione, sono tornato indietro”, ha spiegato.