Ceuta, i migranti continuano ad arrivare a nuoto

I giovani marocchini continuano ad arrivare a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, da giovedì presa d’assalto da migranti. La Spagna ha mandato l’esercito a supporto della polizia per cercare di mantenere l’ordine. Nella città autonoma i centri d’accoglienza sono al collasso e centinaia di giovani hanno passato la notte in strada e nei parchi. La città si è trasformata in un dormitorio a cielo aperto improvvisato.

Secondo le prime stime delle forze di sicurezza spagnole, oltre 40mila persone sono entrate in maniera irregolare a Ceuta negli ultimi giorni, la maggior parte dei quali giovedì. L’attuale numero di ingressi, che alcune fonti stimano a quasi 50mila, rappresenta un aumento di quasi il 50% della popolazione dell’enclave, che conta 83.600 abitanti.