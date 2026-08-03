Iran, il traffico nello Stretto di Hormuz resta paralizzato

Le navi continuano a rimanere bloccate nello Stretto di Hormuz, mentre il traffico marittimo attraverso una delle principali rotte energetiche mondiali resta quasi completamente fermo. Nei giorni scorsi l’Iran ha minacciato attacchi contro le imbarcazioni transitanti nello stretto. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’avvio di nuovi colloqui per cercare di mettere fine alla guerra con Teheran, dopo aver sospeso i nuovi attacchi su larga scala che precedentemente aveva minacciato. Tra gli obiettivi del negoziato c’è anche la riapertura del traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz.