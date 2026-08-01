Ucraina, pesante attacco russo su Kiev in varie zone della capitale: 9 morti e 28 feriti

Pesante attacco missilistico russo lanciato su Kiev nella notte tra venerdì e sabato. È di 9 morti e 28 feriti, tra cui anche bambini, il bilancio ,rende noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko, spiegando che sono 17 i feriti più gravi. Le vittime nei distretti di Solomyansky, Golosiivsky, Darnytsky, Shevchenkivsky e Pechersky, e in diverse zone della capitale si sono verificati blackout.

“Diciotto edifici residenziali, una scuola, l’ambasciata lituana e infrastrutture sono stati danneggiati” nell’ultimo raid russo su Kiev, ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Kiev è stata l’obiettivo principale, ma gli attacchi hanno colpito anche le regioni di Dnipro, Sumy, Kharkiv e Poltava. Solo un missile balistico è stato intercettato, semplicemente perché non esistono intercettori per i sistemi Patriot – afferma Zelesnky -. Ed è proprio questa carenza di intercettori per missili balistici che incoraggia la Russia a lanciare attacchi di questo tipo, che causano la morte di molte persone. È fondamentale che i partner comprendano che queste capacità non sono necessarie in qualche deposito per scenari ipotetici, ma qui e ora, per contenere e fermare la guerra russa in Ucraina. Ogni pacchetto di intercettori di missili balistici salva la vita dei nostri cittadini”, ha aggiunto.