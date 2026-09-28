Roma, influencer sovranista strappa bandiera palestinese: bagarre al Municipio V

Momenti di forte tensione durante la seduta del V municipio di via Giorgio Perlasca a Roma, dove questa mattina è stata discussa la mozione contro l’islamofobia. In apertura di seduta, che ha dato spazio agli interventi pubblici, ha preso la parola Massimiliano Zossolo di Welcome to Favelas. Nel corso del suo intervento, Zossolo ha ironizzato in modo provocatorio sulla comunità islamica e ha poi concluso strappando una bandiera palestinese. Il gesto ha provocato una ferma reazione di altri cittadini in aula e dei rappresentanti delle associazioni e delle realtà sociali giunte a via Perlasca per manifestare contro razzismo e islamofobia. Prima di tornare sulle tribune, Zossolo ha anche ricevuto uno schiaffo. Un piccolo gruppo di persone, di cui faceva parte anche l’influencer Simone Carabella, ha poi intonato l’inno d’Italia. La mozione contro l’islamofobia, promossa dalla maggioranza di centrosinistra, è stata approvata a maggioranza.