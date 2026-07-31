Terremoto in Giappone, drone cattura i danni nel centro commerciale di Kumamoto

In Giappone un drone è stato inviato all’interno del centro commerciale crollato a Kumakoto per il sisma che martedì ha scosso il Paese. Le immagini catturate dal dispositivo mostrano gli ingenti danni interni subiti dalla struttura: si vedono scaffali rovesciati e oggetti sparsi sul pavimento. Il complesso era affollato da migliaia di persone al momento del terremoto. Il secondo piano è crollato, intrappolando diverse persone: sette sono morte, undici sono state tratte in salvo. Le autorità non hanno specificato quante persone risultano ancora disperse.