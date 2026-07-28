Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.1: allerta tsunami nel sud del Paese

Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone. La scossa ha interessato la città di Kumamoto, sull’isola meridionale di Kyushu, e si è verificata nel tardo pomeriggio. L’Agenzia meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un’allerta tsunami. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie del mare. Non sono stati segnalati danni o feriti nell’immediato dopo il terremoto, avvenuto intorno alle 16.30 (le 9.30 italiane). L’Agenzia meteorologica giapponese ha comunicato che la scossa si è verificata nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 chilometri a sud-ovest di Tokyo. Il sisma ha raggiunto l’intensità massima di 7 sulla scala giapponese, che va da 0 a 7, nelle zone più colpite. L’Agenzia ha emesso un’allerta tsunami per le coste del mar di Ariake e del mar di Yatsushiro. Il Centro di allerta tsunami del Pacifico degli Stati Uniti ha dichiarato che non sussiste alcun rischio di tsunami al di fuori delle coste locali giapponesi. Nel 2016 Kumamoto è stata colpita da un terremoto devastante che ha causato oltre 50 morti, 1.800 feriti e distrutto decine di migliaia di abitazioni.

Takaichi: “Previste onde di 1 metro, evitare coste”

Dopo il terremoto di magnitudo 7.1 che si è verificato nel sud del Paese, nella prefettura di Kumamoto, la premier giapponese Sanae Takaichi, in un messaggio pubblicato su X, ha esortato i residenti ad evitare la costa, dove è previsto uno tsunami con onde alte fino a 1 metro. “In relazione a questo terremoto – scrive -, è stato emesso un avviso di tsunami per la baia di Ariake e il mare di Yatsushiro, con previsioni di onde alte circa 1 metro. Si prega di non avvicinarsi alla costa”. Intanto, fa sapere, il governo ha istituito una task force per raccogliere informazioni, valutare i possibili danni e preparare le operazioni di soccorso, se necessario. “La vita delle persone è la nostra massima priorità”, ha dichiarato Takaichi, invitando i residenti delle zone maggiormente colpite a prestare attenzione in vista di possibili forti scosse di assestamento. “A coloro che si trovano nelle zone maggiormente colpite – prosegue -, chiedo di continuare a essere vigili per il verificarsi di terremoti di simile magnitudo”.

“Rischio altra forte scossa in prossimi giorni”

Shinji Kiyomoto, responsabile della pianificazione delle misure antisismiche e antitsunami presso l’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), ha detto in conferenza stampa che il terremoto di magnitudo preliminare pari a 7,1 che ha scosso Kumamoto, sull’isola meridionale di Kyushu, sta innescando un’intensa attività sismica nella zona, e ha esortato i residenti a prestare particolare attenzione nei prossimi due o tre giorni per il rischio di un’altra forte scossa. Ha aggiunto, tuttavia, che finora non è stato osservato alcuno tsunami causato dal sisma nell’entroterra e che l’agenzia prevede di revocare l’allerta in tempi relativamente brevi. L’allerta tsunami riguarda la baia di Ariake, sulla costa occidentale di Kumamoto, a circa 900 chilometri a sud-ovest di Tokyo.