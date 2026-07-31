Crisi a Ceuta, migliaia di migranti entrano irregolarmente in Spagna. 34 morti, scontri a Melilla

A Ceuta è vera e propria crisi migratoria. Secondo le prime stime delle forze di sicurezza di Madrid, sono oltre 40mila i migranti entrati in maniera irregolare nell’enclave negli ultimi giorni, soprattutto nelle passate 24 ore. L’attuale numero di ingressi rappresenta un aumento di quasi il 50% della popolazione dell’enclave, che conta poco meno di 85mila abitanti. Se il dato sarà confermato, si tratta di una cifra molto superiore a quella registrata durante la crisi nel maggio 2021, quando in due giorni si riversarono a Ceuta oltre 8mila migranti.

Nella città spagnola l’allerta è massima. Delle migliaia di persone giunte nell’enclave, molte hanno attraversato il confine a nuoto. Al momento si contano almeno 34 morti in mare. La Guardia Civil, sopraffatta dall’emergenza, si sta adoperando esclusivamente per prestare soccorso ai feriti. Il governo spagnolo ha anche mobilitato alcune unità dell’esercito.

Sanchez a Ceuta

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato all’eliporto di Ceuta poco dopo le 11:40. Il leader socialista, che è accompagnato dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, è stato contestato da un gruppo di manifestanti che lo hanno accusato di lasciare senza protezione le frontiere e hanno gridato insulti. All’arrivo del premier si sono verificati anche momenti di tensione tra i manifestanti e la polizia. Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Paìs, centinaia di persone arrivate a Ceuta starebbero iniziando a tornare in Marocco; il rientro coinvolgerebbe per lo più giovani, che tornano via mare o via terra perché affermano che in città c’è troppa gente, non trovano un posto dove dormire, i negozi e i bar servono solo i residenti di Ceuta e non riescono a trovare cibo. Alcuni hanno denunciato maltrattamenti da parte degli abitanti di alcuni quartieri, che hanno tirato sassi e li hanno minacciati con armi.

Il premier: “Qui violazione di integrità territoriale della Spagna”

“Quanto accaduto ieri è un attacco e una violazione dell’integrità territoriale della Spagna, Ceuta è una città spagnola e ciò che è successo merita tutta la nostra disapprovazione e la nostra condanna”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez parlando da Ceuta dopo aver tenuto una riunione con le forze di sicurezza, le forze dell’ordine e il governo della città autonoma a seguito dell’arrivo in massa di migranti dal Marocco.

Sanchez incolpa mafie: “Lettura interessata di sentenza Corte Suprema”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha puntato il dito contro “le mafie che trafficano esseri umani” per spiegare come mai migliaia di persone hanno attraversato nelle ultime ore il confine tra il Marocco e la città autonoma di Ceuta. Il leader socialista ha sostenuto che le mafie hanno diffuso una “lettura interessata” della sentenza della Corte Suprema spagnola che a inizio luglio ha stabilito che non si possono applicare i respingimenti a caldo, ovvero immediati, ai migranti intercettati in mare aperto che puntano a entrare a nuoto nelle città autonome di Ceuta e Melilla.

“Nei colloqui avuti con le autorità marocchine, abbiamo notato che alla base di tutto ciò c’è una lettura opportunistica che le mafie che trafficano esseri umani hanno fatto di una sentenza della Corte Suprema. Questa sentenza ratifica una precedente decisione dell’Alta Corte di Giustizia dell’Andalusia, la quale stabilisce che il rimpatrio di persone entrate nel nostro territorio via mare non è consentito perché non esiste un confine fisico, a differenza, ad esempio, dell’attraversamento di un confine terrestre. Questa interpretazione della sentenza della Corte Suprema sembra essersi diffusa a macchia d’olio in rete attraverso le mafie nelle ultime ore, generando una valanga della portata e della natura a cui abbiamo assistito ieri”, ha sostenuto Sanchez.

Presidente Ceuta: “Entrate 60mila persone, bilancio vittime salito a 34”

“Le stime indicano che 60.000 persone sono entrate in città nelle ultime ore, pari al 70% della popolazione di Ceuta”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas. “La situazione è insostenibile. È impossibile far fronte a tutto questo”, ha aggiunto. Vivas ha affermato che il bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere la città autonoma a nuoto è salito a 34.

Ue in contatto con la Spagna: “Monitoriamo la situazione”

“Siamo a conoscenza degli ultimi sviluppi a Ceuta e stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione. La lotta contro l’immigrazione clandestina, la tutela dell’integrità delle frontiere esterne dell’Unione e la prevenzione degli abusi del nostro quadro giuridico sono di fondamentale importanza. La Commissione ha sostenuto la Spagna a livello operativo e finanziario, anche a Ceuta. Siamo pronti a offrire ulteriore supporto finanziario alla Spagna e ulteriore supporto tecnico e operativo, anche tramite Frontex. Il commissario Brunner è in contatto con il ministro dell’Interno spagnolo Grande-Marlaska in merito a questa questione”, ha riferito un portavoce della Commissione europea. “Accogliamo con favore – aggiunge – la stretta collaborazione tra Marocco e Spagna per contrastare questi flussi e garantire il rapido rimpatrio di coloro che sono entrati illegalmente a Ceuta, nel rispetto delle norme vigenti. Per quanto riguarda la nostra cooperazione con i paesi partner: il Marocco è un partner chiave e affidabile dell’Ue. Negli ultimi anni, abbiamo intensificato la cooperazione in materia di migrazione e gestione delle frontiere, nonché di contrasto al traffico di esseri umani. Stiamo ora lavorando per trasformare la nostra relazione in un partenariato globale e strategico. Siamo in stretto contatto con le autorità marocchine per garantire che vengano compiuti tutti gli sforzi necessari per adottare misure immediate al fine di porre fine a questi viaggi pericolosi”.

Patrioti per l’Europa chiedono plenaria straordinaria su Ceuta

Parallelamente, il gruppo dei Patrioti per l’Europea ha chiesto un dibattito urgente al Parlamento europeo sulla crisi migratoria di Ceuta, esprimendo “profonda preoccupazione per l’invasione di migranti illegali” nelle due città spagnole. Non solo. “Data la gravità della crisi – si legge in una nota -, chiederà formalmente alla presidente Metsola di convocare una sessione plenaria straordinaria sulla questione. La crisi è la diretta conseguenza delle politiche migratorie irresponsabili di Pedro Sánchez: regolarizzazioni di massa, rifiuto pubblico di applicare il Regolamento sui rimpatri e incapacità dell’Unione Europea di riconoscere che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è controllare efficacemente le frontiere esterne e impedire alle persone di entrare illegalmente nei nostri Paesi”. Il gruppo ha fatto sapere di restare impegnato “a difesa dei confini europei, nel ripristino della sovranità nazionale e nel garantire che la sicurezza dei cittadini europei torni ad essere una priorità”.

Violenti scontri anche alla frontiera di Melilla

L’ong Amdh, Associazione marocchina per i diritti umani, ha denunciato sui suoi canali social che a Beni Ansar, al confine tra il Marocco e Melilla, “sono scoppiati inseguimenti e violenti scontri” dopo che centinaia di giovani e minorenni hanno tentato di entrare in città forzando il valico di frontiera o attraversando il porto. “Si sono registrati numerosi feriti tra le forze dell’ordine e alcuni giovani; un gran numero di persone è stato arrestato. Due veicoli delle autorità locali e uno utilizzato per fermare i giovani sono stati dati alle fiamme”, ha scritto la ong, affermando che, al contrario, nella città marocchina di Fnideq non c’è stato un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e che quindi centinaia di persone sono riuscite a entrare a Ceuta senza violenze né scontri. “A Beni Ansar c’è stato un ingente dispiegamento di forze dell’ordine. Solo poche decine di giovani sono riuscite a entrare a Melilla, ma gli inseguimenti sono degenerati in violenti scontri”, ha aggiunto Amdh.

Il presidente della città autonoma di Melilla, Juan José Imbroda, ha confermato che ieri sera tra le 300 e le 400 persone sono riuscite a entrare nell’enclave dal Marocco. Imbroda ha elogiato il lavoro delle forze dell’ordine e di sicurezza spagnole e ha detto che anche le forze armate del Marocco stanno collaborando. Ieri il governo spagnolo ha deciso di chiudere il valico di frontiera di Beni Ansar a Melilla come misura per contenere l’arrivo dei migranti.

Abascal (Vox) contro Sanchez: “Il governo ha abbandonato gli spagnoli”

La crisi migratoria a Ceuta e Melilla ha inevitabili ripercussioni sulla politica interna spagnola. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha nuovamente attaccato il premier Sanchez: “Ci sono più agenti a protezione di Pedro Sanchez a La Mareta che a difesa del confine di Ceuta contro un’invasione”, ha scritto su X, in riferimento alla residenza estiva a Lanzarote dove il primo ministro trascorre le vacanze estive. “Ci troviamo di fronte a un governo che abbandona il popolo spagnolo e si preoccupa solo di proteggere se stesso. Sono una mafia perfida e corrotta“, ha aggiunto Abascal.

Mosca paragona situazione Ceuta al sacco di Roma

Da Mosca Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo Vladimir Putin per gli Investimenti e la Cooperazione Economica con l’Estero e capo del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, ha paragonato l’afflusso di migranti nella città di Ceuta al sacco di Roma del 410 d.C.

Barbarians at the Gate: 410 AD vs Now pic.twitter.com/kr0EDq3gub — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 30, 2026

“Barbari alle porte: il 410 d.C. e i giorni nostri”, ha scritto Dmitriev su X, accompagnando la pubblicazione con il dipinto ‘Destruction’ di Thomas Cole, tratto dalla serie ‘Path of Empire’, e un’immagine di Ceuta.