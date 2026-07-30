Creta, vigili del fuoco in azione per domare le fiamme

Sull’isola di Creta, in Grecia, i vigili del fuoco continuano a lavorare nel tentativo di domare le fiamme del rogo divampato mercoledì a Rethymno che ha devastato terreni agricoli, pascoli, fattorie, case e bestiame. Due pompieri sono morti durante le operazioni.

Non sono ancora chiare le cause: secondo i media locali, le prime ricostruzioni indicavano che i due erano rimasti intrappolati nel loro veicolo dopo aver perso l’orientamento a causa del fumo. La vice governatrice di Rethymno, Maria Lioni ha annunciato l’evacuazione di Agia Galini, da cui sono state evacuate circa 8mila persone.