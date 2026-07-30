Creta, l'incendio è fuori controllo: 8mila evacuati

Un vasto incendio scoppiato ieri a Rethymno, sull’isola di Creta, in Grecia, è fuori controllo. La vice governatrice di Rethymno, Maria Lioni ha annunciato l’evacuazione di Agia Galini, da cui sono state evacuate circa 8mila persone. L’operazione è stata condotta via terra con l’ausilio della polizia. I mezzi aerei non possono operare a causa del forte vento. Per tutta la notte, le forze antincendio hanno lavorato per contenere le fiamme che hanno devastato terreni agricoli, pascoli, fattorie, case e bestiame. Due vigili del fuoco hanno perso la vita durante le operazioni. Nella tarda serata di ieri è stato emesso un avviso di evacuazione anche per le località di Agalianos, Kerames e Agia Paraskevi. Secondo le immagini finora disponibili, i danni sono enormi.