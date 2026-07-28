Donald Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca: sul tavolo le crisi in Iran e Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per due incontri separati dedicati ai principali dossier internazionali. Secondo quanto riferito da un funzionario della Casa Bianca alla Cnn, l’incontro con Zelensky sarà incentrato sul processo di pace tra Russia e Ucraina. “Ora è il momento di porre fine alla guerra”, ha dichiarato il funzionario. Nel colloquio con Netanyahu, invece, al centro ci saranno gli sviluppi in Medio Oriente e il dossier Iran. Parlando con i giornalisti, Trump ha affermato che lui e il premier israeliano non sono “completamente d’accordo” sull’Iran, ma ha sottolineato che i due leader restano “piuttosto vicini”: “Abbiamo qualche piccola differenza, ma siamo piuttosto vicini”, ha detto il presidente americano.

Secondo quanto riferito dal New York Post, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe condividere con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la sua visita a Washington, informazioni di intelligence relative al monte Kulang, area situata nei pressi dell’impianto nucleare iraniano di Natanz. Nel corso dell’incontro, Netanyahu sarebbe inoltre intenzionato a presentare a Trump nuovi elementi raccolti dai servizi israeliani sui programmi nucleari e missilistici dell’Iran. Le informazioni, secondo il quotidiano statunitense, riguarderebbero anche lo sviluppo delle capacità militari di Teheran.