Polizia, controlli al confine a Ventimiglia e Gorizia: le immagini delle operazioni

Dal 1° gennaio al 22 luglio 2026, sul confine sloveno, nelle aree di confine di Trieste, di Gorizia, di Cividale del Friuli e di Tarvisio, con il ripristino dei controlli di frontiera, sono state arrestate 128 persone, di cui 40 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 2.073 sono stati gli stranieri irregolari rintracciati e 750 quelli respinti; 748 le persone denunciate; 242.111 le persone identificate e 106.324 i veicoli controllati. Nello stesso periodo, nel settore di Frontiera di Ventimiglia sono state arrestate 65 persone, 15 delle quali per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono stati rintracciati 2.446 cittadini stranieri in posizione irregolare. Nello stesso periodo sono state eseguite 92 riammissioni attive verso il Paese di provenienza. Sono state controllate complessivamente 25.830 persone e 4.622 veicoli. Inoltre, nelle ultime ore la Polizia di Stato ha svolto presso il settore di Frontiera di Ventimiglia e presso il confine sloveno di Gorizia, un’attività di controllo finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina e del traffico di migranti. L’attività, nel complesso, ha consentito di arrestare 3 persone, rintracciare 36 stranieri irregolari sul territorio nazionale ed eseguire 5 riammissioni attive. Sono state identificate 1226 persone e 412 veicoli sono stati sottoposti a controllo.