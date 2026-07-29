Temptation Island 2026, ancora ascolti record

Ancora ascolti record per Temptation Island. Nella serata di ieri, martedì 28 luglio, su Canale 5 il programma ha conquistato 4.405.000 spettatori con uno share del 34.1%.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai1 ‘Il Giovane Montalbano’ trasmesso in replica è stato seguito da 1.820.000 spettatori pari al 13.4% di share

Su Rai3 ‘Lucio per Amico – Ricordando Battisti’ ha fatto segnare 966.000 spettatori (6.3%)

Su Italia1 ‘Bastardi senza gloria’ è stato visto da 759.000 spettatori con il 5.8%

Su Rete4 ‘Lo chiamavano Bulldozer’ ha totalizzato 656.000 spettatori (4.7%)

Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 626.000 spettatori e il 4.2%

Su Rai2 ‘Ritorno in Paradiso’ ha intrattenuto 577.000 spettatori pari al 3,7% nel primo episodio e 494.000 spettatori euno share del 3,8% nel secondo

I record di Temptation Island

Su Canale 5, dunque, inarrestabile successo per ‘Temptation Island’ che segna il nuovo record in share con il 34.1% (che sale al 41.75% sul target commerciale) e 4.405.000 spettatori e si conferma il programma più seguito della serata. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 5.005.000 spettatori e del 44.45% di share. Bene anche sui giovani 15-19 anni: media del 57.75% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo. L’ultimo appuntamento di ‘Temptation Island’ andrà in onda questa sera su Canale 5.