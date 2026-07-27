Ucraina, Putin: “Kiev perderà i territori occidentali”

Il presidente russo Valdimir Putin ha dichiarato di ritenere che l’Ucraina finirà per perdere i suoi territori occidentali, sostenendo che in passato appartenevano ad altri Paesi europei. Putin ha pronunciato queste parole domenica durante un incontro con i marinai della Marina militare russa in occasione della Giornata della Marina. “Sono sicuro che prima o poi l’Ucraina perderà questi territori occidentali”, ha affermato, riferendosi ad aree che, secondo lui, in passato appartenevano a Polonia, Ungheria e Romania. “Non domani, forse nemmeno dopodomani: tra un anno, due, dieci o quindici. Ma, dal punto di vista storico, tutto tornerà al suo posto“, ha aggiunto.