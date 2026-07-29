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mercoledì 29 luglio 2026

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Immigrazione clandestina: espulsi da Ue 32 nigeriani con charter dall'Italia

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Un volo charter organizzato dalle autorità italiane nell’ambito di un’operazione coordinata da Frontex ha rimpatriato a Lagos 32 cittadini nigeriani espulsi da Italia, Cipro, Irlanda e Polonia. Dei migranti rimpatriati, 18 erano stati espulsi dall’Italia e presentavano precedenti penali e di polizia, in particolare per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio. Il volo è partito da Trieste con successivo scalo a Roma Fiumicino per completare l’imbarco dei cittadini stranieri provenienti dai Cpr italiani e dagli altri Paesi coinvolti. L’operazione è stata realizzata anche grazie alla collaborazione dell’Ambasciata della Nigeria a Roma per le procedure di identificazione. Con questo intervento salgono a cinque i voli charter organizzati dall’Italia verso la Nigeria nel 2026, per un totale di 182 rimpatri.