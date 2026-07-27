Iran, Teheran intercetta sei navi a Hormuz. Baghaei: “Usa in difficoltà, sono senza via d’uscita” – La diretta

Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, resta sempre centrale la questione relativa allo Stretto di Hormuz. Nelle scorse ore sei navi sono state intercettate dalle autorità iraniane nel braccio di mare conteso. Secondo i media di Teheran, una delle imbarcazioni ha avuto un incidente, mentre le altre cinque sono state respinte.

Sulla gestione dello Stretto continuano intanto i colloqui con l’Oman, ma Washington non è coinvolta. “La situazione non è cambiata, lo Stretto resta chiuso e questi negoziati non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti“, ha precisato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, che ha aggiunto: “Gli americani sono in difficoltà nella loro situazione attuale. Sono senza via d’uscita“.