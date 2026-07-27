Iran, Teheran intercetta sei navi a Hormuz. Baghaei: “Usa in difficoltà, sono senza via d’uscita” – La diretta

Nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, resta sempre centrale la questione relativa allo Stretto di Hormuz. Nelle scorse ore sei navi sono state intercettate dalle autorità iraniane nel braccio di mare conteso. Secondo i media di Teheran, una delle imbarcazioni ha avuto un incidente, mentre le altre cinque sono state respinte.
Sulla gestione dello Stretto continuano intanto i colloqui con l’Oman, ma Washington non è coinvolta. “La situazione non è cambiata, lo Stretto resta chiuso e questi negoziati non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti“, ha precisato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, che ha aggiunto: “Gli americani sono in difficoltà nella loro situazione attuale. Sono senza via d’uscita“.
Punti chiave
- Teheran: "Proseguono colloqui con Oman su Hormuz, Usa non coinvolti"
- Idf intercettano due droni al confine con Giordania
- Media, Netanyahu contro ritiro truppe da Siria, Libano e Gaza
- Teheran: "Usa in difficoltà, sono senza via d'uscita"
- L'esercito iraniano: "Risponderemo duramente ad aggressioni del nemico"
- Netanyahu in viaggio per Washington, domani incontro con Trump
- Media, fermate sei navi nello stretto di Hormuz
- Trump: "Abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo"
Proseguono i colloqui tra Oman e Iran sullo Stretto di Hormuz, ma gli Stati Uniti non sono coinvolti. Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, citato da Al Kazeera. Secondo quanto riferito, i negoziati tra Iran e Oman sulla via navigabile si sono svolti venerdì e sabato. “Ci sono state discussioni proficue su come gestire la navigazione nello Stretto di Hormuz”, ha affermato Baghaei. “La situazione nello Stretto di Hormuz non è cambiata; rimane chiuso e questi negoziati non hanno nulla a che fare con gli Stati Uniti”, ha precisato.
Due droni sospetti sono stati intercettati dalle Forze di sicurezza israeliane (Idf) al confine con la Giordania, vicino al Mar Morto. Lo riporta il Times of Israel citando una fonte militare. Ulteriori dettagli sono al vaglio dell’Idf.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri le truppe da Siria, Libano e Gaza, e avrebbe affermato che non accetterà tale richiesta. E’ quanto riporta Channel 13 citando fonti di sicurezza. Stando all’emittente, Washington desidera che le truppe israeliane effettuino una “serie di ritiri” sui tre fronti, senza però specificare se si dovrebbe trattare di ritiri parziali o totali. Secondo quanto riportato, Netanyahu avrebbe comunicato ai ministri la sua intenzione di “resistere con le proprie forze”. “Dirò loro di no”, avrebbe affermato ai suoi ministri.
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “in una situazione difficile e in difficoltà” dopo quello che definisce un attacco non provocato al Paese. “Gli americani sono in difficoltà nella loro situazione attuale, l’hanno causata loro. Hanno fatto questo e ora sono in una situazione senza via d’uscita”, ha detto Baghaei ai giornalisti. “La nostra decisione [sulla guerra] dipende e si basa sui nostri interessi nazionali”, ha precisato. “Non abbiamo mai permesso all’America di decidere per noi quando è il momento della guerra o della pace”, ha rimarcato
“Non esiteremo a rispondere a qualsiasi minaccia e complotto ordito dai nemici e risponderemo duramente alle aggressioni nemiche”. Lo afferma l’esercito iraniano in una nota, come riporta Iran International.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu partirà per Washington, DC, alle 11 (le 10 italiane), secondo quanto comunicato dal suo ufficio al Times of Israel.Domani è previsto l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Inoltre, il premier prenderà parte ai funerali del senatore Lindsey Graham. Il rientro di Netanyahu è previsto per giovedì.
Sei navi sono state intercettate dalle autorità iraniane nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riportano i media iraniani, citando fonti informate, sei navi con i sistemi di navigazione e posizionamento spenti e su istigazione dell’esercito statunitense, intendevano attraversare la “rotta illegale e pericolosa a sud dello Stretto di Hormuz”. Una di queste navi ha avuto un incidente e le altre cinque sono state respinte. “Come già annunciato, la rotta di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz è quella specificata dalla Repubblica Islamica, mentre le altre rotte sono inquinate e non portano da nessuna parte”, riferisce l’agenzia statale iraniana.
“Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo, e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista al Wall Street Journal, smentendo quindi le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero esaurendo le munizioni nella lotta contro l’Iran. Il presidente statunitense condivide inoltre diverse immagini create con l’intelligenza artificiale che minacciano le infrastrutture energetiche iraniane sulla sua piattaforma Truth Social. Una delle immagini condivise da Trump è una foto di aerei da guerra che bombardano un impianto petrolifero con la didascalia ‘ATTACCO SU KHARG’, riferendosi all’isola di Kharg, il principale centro di esportazione petrolifera della Repubblica Islamica dell’Iran.