Pride Berlino, furgone sulla folla: un morto e 16 feriti. La polizia diffonde la foto del sospettato – La diretta

Il Christopher Street Day (CSD), la tradizionale manifestazione del Pride a Berlino che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone a Berlino, è stato interrotto con effetto immediato dopo un grave incidente avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 22. Il bilancio è di una donna morta e 16 persone ferite. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco della capitale della Germania, Dominik Pretz, citato da ‘Bild’, tre dei feriti versano in condizioni critiche e otto sono gravi. La polizia ha dichiarato di aver identificato un sospetto, che non è ancora stato arrestato, e che avrebbe legami con gruppi islamici nella capitale tedesca. “Il sospetto è noto alla polizia. Sappiamo che è un membro di ambienti islamisti qui a Berlino e la nostra ricerca di questa persona sta procedendo a pieno ritmo”, ha dichiarato il portavoce della polizia della capitale tedesca, Florian Nath. Sul sito delle forze dell’ordine, è stata diffusa anche una foto del sospettato.

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Aufgrund des Verdachts eines Anschlags führen die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und unser LKA die weiteren Ermittlungen.



Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen um Abdul B..



Informationen und… pic.twitter.com/20Q18oawkP — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026