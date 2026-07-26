Pride Berlino, furgone sulla folla: un morto e 16 feriti. La polizia diffonde la foto del sospettato – La diretta

Il Christopher Street Day (CSD), la tradizionale manifestazione del Pride a Berlino che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone a Berlino, è stato interrotto con effetto immediato dopo un grave incidente avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 22. Il bilancio è di una donna morta e 16 persone ferite. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco della capitale della Germania, Dominik Pretz, citato da ‘Bild’, tre dei feriti versano in condizioni critiche e otto sono gravi. La polizia ha dichiarato di aver identificato un sospetto, che non è ancora stato arrestato, e che avrebbe legami con gruppi islamici nella capitale tedesca. “Il sospetto è noto alla polizia. Sappiamo che è un membro di ambienti islamisti qui a Berlino e la nostra ricerca di questa persona sta procedendo a pieno ritmo”, ha dichiarato il portavoce della polizia della capitale tedesca, Florian Nath. Sul sito delle forze dell’ordine, è stata diffusa anche una foto del sospettato.
Punti chiave
- Salvini: "Fanatismo islamico è il problema, stop spazi se non c'è accordo con Stato"
- Farnesina segue caso, polizia verifica nazionalità coinvolti
- Polizia: "Una o più persone scese da furgone contro folla Berlino"
- Misure investigative su Abdul B.
- Appello polizia per catturare sospettato in fuga
- Polizia, presunto attentatore Berlino: ha 21 anni, era in riformatorio
- Polizia Berlino: "Identificato sospetto, è membro ambienti islamisti"
“‘No, l’estremismo islamico non è mica un problema. La Lega esagera…’. Il fanatismo islamico è IL PROBLEMA, in Italia e in Europa. Stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano, come avviene da tempo per molte altre confessioni religiose”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.
In Germania, dalle informazioni fornite dalle autorità locali all’ambasciata italiana a Berlino, al momento non si hanno notizie delle nazionalità delle persone coinvolte nell’attacco con un furgone contro la folla di ieri sera al Pride nella capitale tedesca e la polizia sta facendo ancora le verifiche di rito. È quanto si apprende dal ministero degli Esteri. L’ambasciata d’Italia a Berlino, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo il caso con la massima attenzione.
La polizia e la procura di Berlino hanno chiesto aiuto per rintracciare il presunto responsabile dell’attentato di ieri sera con un furgone contro la folla al Pride nella capitale della Germania, un 21enne identificato come Abdul B. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe ferito diverse persone, una delle quali è poi morta, con il veicolo in movimento e una o più persone sarebbero poi scese dal mezzo. Diversi, hanno aggiunto, sarebbero stati anche gli accoltellati.
La polizia ha avviato le prime misure investigative nei confronti di Abdul B., 21 anni, attualmente ricercato, presunto responsabile dell’investimento della folla durante il Christopher Street Day di Berlino. La caccia all’uomo è in corso “con la massima intensità”. Restano ancora da chiarire il movente e la dinamica dell’attacco.
La polizia di Berlino ha rivolto un appello ai testimoni chiedendo la massima collaborazione nelle indagini in merito al presunto autore dell’attentato durante il Christopher Street Day dove un furgone lanciato sulla folla ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre sedici persone di cui alcune gravi. Chiunque abbia scattato fotografie o registrato video dell’accaduto nell’area del Tiergarten è invitato a caricare il materiale attraverso il portale dedicato degli investigatori. Le autorità hanno inoltre diffuso un avviso di ricerca pubblica. Secondo quanto comunicato, la Procura generale di Berlino e l’Ufficio investigativo criminale (LKA) hanno assunto la direzione delle indagini, che vengono condotte con l’ipotesi di un attentato. Sulla base degli elementi raccolti finora, il presunto sospettato è stato identificato come Abdul B. La polizia ha pubblicato anche una fotografia dell’uomo e invita la popolazione a prestare la massima attenzione. Le forze dell’ordine raccomandano che, qualora il sospettato venga avvistato, venga contattato immediatamente il numero di emergenza 110, senza tentare di avvicinarlo o fermarlo, poiché potrebbe essere armato e pericoloso. Secondo informazioni della Doa, il ricercato, 21 anni, era detenuto fino a poco tempo fa in un istituto penale minorile ed è stato scarcerato nel maggio 2026.
Secondo la polizia di Berlino, il presunto attentatore di ieri sera nella capitale tedesca durante il Pride sarebbe Abdul B., 21 anni. È noto, riporta la ‘Bild’, per essere un membro dell’ambiente islamista. La caccia all’uomo è attualmente in corso. Stando a quanto riferito dagli agenti, citati dall’agenzia tedesca Dpa, alcuni testimoni avrebbero anche segnalato feriti da arma da taglio. Inoltre, il giovane, secondo Dpa, si trovava in un riformatorio fino a poco tempo fa da cui è stato rilasciato lo scorso maggio.
Secondo la polizia, un furgone bianco si è introdotto nel parco Tiergarten intorno alle 22 di sabato, adiacente al percorso della parata del Pride, investendo diverse persone prima di schiantarsi contro un albero. La polizia non ha specificato il numero di agenti dispiegati sul posto, ma ha affermato che si trattava “sicuramente di un gran numero di agenti”.Complessivamente, oltre 2.200 agenti di polizia sono stati in servizio a Berlino da sabato mattina per proteggere la parata del Pride e gli altri eventi Lgbtq+ in città.