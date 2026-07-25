Iran, si fermano gli attacchi Usa: notte senza raid dopo due settimane

L’Iran non ha segnalato alcun attacco Usa nella notte tra sabato e domenica, in quella che sembra una pausa dopo quasi due settimane consecutive di attacchi statunitensi. Tuttavia, la tensione rimane alta in seguito alla recente escalation per il controllo dello strategico Stretto di Hormuz. Il portavoce del ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour, ha pubblicato un messaggio su X, affermando che “l’Iran ha trascorso una notte tranquilla”, senza segnalazioni di attacchi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Tuttavia, a differenza delle 13 notti precedenti, non ha segnalato nuovi attacchi. Le sirene d’allarme sono risuonate più volte nelle prime ore di sabato nelle province saudite di Yanbu e Jizan, che ospitano importanti infrastrutture petrolifere sul Mar Rosso, secondo la Protezione Civile saudita. L’allarme era dovuto a un “potenziale pericolo”, poi revocato, senza fornire ulteriori dettagli. Anche il Bahrein ha lanciato allarmi missilistici nelle prime ore di sabato, ma non sono state segnalate vittime.

Il fragile cessate il fuoco

Il fragile cessate il fuoco, che sembrava aver fermato le principali operazioni nel conflitto iniziato con gli attacchi americani e israeliani contro l’Iran, sembra essersi interrotto da inizio di luglio. L’Iran è stato accusato di aver colpito tre navi nello Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti hanno risposto colpendo decine di obiettivi in Iran, che a sua volta ha reagito aprendo il fuoco contro gli stati arabi della regione. Lo Stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per le forniture energetiche mondiali, di fatto bloccato dagli attacchi iraniani, è stato al centro del conflitto. Ieri, l’esercito statunitense ha aperto il fuoco contro una nave mercantile nel Golfo dell’Oman che stava tentando di forzare il rinnovato blocco dei porti iraniani, mentre l’Iran ha preso di mira i Paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti. Questa settimana, gli Houthi, alleati dell’Iran, hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, suscitando timori che il gruppo possa tentare nuovamente di bloccare le rotte marittime del Mar Rosso. In risposta, l’Arabia Saudita ha colpito la città portuale di Hodeida, nello Yemen, come annunciato sabato mattina dalla coalizione a guida saudita in Yemen. Venerdì, le ambasciate statunitensi in Medio Oriente hanno avvertito i cittadini americani presenti nella regione che le possibilità di evacuazione potrebbero ridursi, poiché le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno consigliato ai residenti dei Paesi limitrofi di tenersi lontani dalle basi militari statunitensi. Secondo il ministero della Salute iraniano, la guerra ha finora causato la morte di oltre 3.400 persone in Iran. Diciotto militari statunitensi, 24 civili in Israele e un numero minore di civili sono stati segnalati morti in diversi paesi della regione.