Lago di Como, recuperato il corpo del turista disperso

I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como nei pressi di Menaggio, dopo essersi tuffato dalla barca in soccorso a uno dei figli che era in difficoltà. Sono state subito messe in moto le operazioni di recupero della salma. A individuare il corpo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, il recupero è avvenuto insieme ai sommozzatori della Guardia Costiera.

Secondo la ricostruzione, l’uomo si è tuffato dopo che uno dei tre figli, di 16 anni, avrebbe avuto delle difficoltà, mentre gli altri due sono rimasti a bordo dell’imbarcazione. I ragazzi hanno attirato l’attenzione di alcune persone con il Sup, che sono riuscite a tirare su il ragazzo ma non hanno più visto il padre.