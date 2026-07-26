Spagna, la Guardia Civil soccorre gli animali dagli incendi

I soccorritori impegnati a domare gli incendi boschivi in Spagna hanno anche contribuito a salvare e prendersi cura degli animali rimasti intrappolati nelle fiamme che hanno devastato il Paese, costringendo decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Nella notte tra sabato e domenica, alcuni membri della GNR, la forza di sicurezza portoghese, hanno soccorso e prestato cure a un cane disidratato, secondo quanto riferito dalle autorità. Gli operatori sono stati visti mentre davano da bere all’animale e lo mettevano al sicuro a bordo di un veicolo di soccorso, allontanandolo da un incendio che divampava nelle vicinanze. Gli incendi boschivi a ovest di Madrid e nella regione spagnola di Valencia hanno costretto 116.000 persone ad abbandonare le proprie case questa settimana. Sabato, un incendio a Manises, un sobborgo di Valencia, ha causato la morte di un uomo, segnando la prima vittima registrata in Spagna negli ultimi incendi. All’inizio di questo mese, 13 persone hanno perso la vita in un incendio nel sud della Spagna, il più letale che il Paese abbia subito negli ultimi tempi.