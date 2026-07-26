Salmo accende il Lebonski Park nella sua Gallura

Dodici ore di musica e divertimento. Due palchi, aree tematiche, attrazioni e giochi dal primo pomeriggio fino a notte hanno dato vita sabato alla festa del Lebonski Park, il grande parco esperienziale targato Lebonski che ha aperto i suoi cancelli al pubblico – nell’inedita location dell’Ippodromo di Arzachena, in Sardegna – per ospitare il Salmo Live Show. Salmo ha giocato in casa portando nel cuore della Gallura un format unico nel suo genere, pensato su misura per il suo pubblico: un parco che ha accolto famiglie, bambini, ragazzi e adulti tra giostre, giochi da fiera, una torre panoramica alta 40 metri con vista sull’arcipelago di La Maddalena, il percorso gonfiabile più grande d’Italia (45 x 25 metri di energia pura), il dinopark popolato da 20 dinosauri animatronics a grandezza reale e il Lebonski Playground Club per le attività sportive. Ad arricchire l’esperienza Saboré, il giardino dei sapori nel cuore del parco divertimenti. Dalle 18 la Live Arena si è accesa di musica: prima dell’ingresso del padrone di casa, sul Main Stage si sono alternati SCAR, Shari e la band sarda dei Good Intention.Poi finalmente il momento del grande set di Salmo che, nella terra che gli ha dato i natali e dove negli ultimi anni è tornato per ritrovarsi umanamente e musicalmente nel suo “rancho”, ha dato vita a una maratona, ripercorrendo tra brani culto e sorprese le tappe fondamentali di un percorso artistico in continua evoluzione.