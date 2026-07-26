Incendi, Gargano in fiamme: turisti evacuati dai villaggi

Gli incendi, che stanno devastando vaste regioni di Francia e Spagna stanno divampando oggi anche nel nostro Paese. Sono in corso le operazioni di evacuazione dei turisti dalle spiagge lungo il litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, dove dalla tarda mattinata è divampato un vasto incendio che ha raggiunto anche le aree a ridosso del mare. Al momento non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento si stanno rivelando complicate a causa del forte vento. Sul posto sono al lavoro due Canadair, un elicottero della Protezione civile e le squadre antincendio. Le fiamme minacciano il territorio tra le baie di Zaiana e Manaccora.

Il Comune di Peschici ha comunicato l’apertura dell’edificio delle Scuole Elementari di via Montesanto per accogliere le persone che necessitano di assistenza o di un luogo sicuro. “Si invitano i cittadini interessati a raggiungere la struttura e a condividere questo avviso per informare il maggior numero di persone possibile”, si legge nella comunicazione dell’amministrazione. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area sono in corso.

Evacuati camping e lidi Campomarino, rinforzi in arrivo da Abruzzo

Problemi legati agli incendi anche poco più a Nord, sulle coste molisane. Sono stati evacuati in via precauzionale gli ospiti di una casa di riposo e tutte le persone presenti nei lidi balneari e nei camping a ridosso del vasto incendio divampato questa mattina nel territorio di Campomarino, in provincia di Campobasso. Lo rendono noto i Vigili del fuoco. Diversi fronti interessano contrada Lauretta, contrada Ancora e le aree lungo la statale 16. Sul posto operano cinque squadre provenienti dai distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano e dalla sede centrale di Campobasso, con automezzi specializzati nell’antincendio boschivo. Dall’Abruzzo sono state richieste ulteriori squadre. A supporto delle operazioni sta intervenendo anche l’elicottero Drago VF158 dei Vigili del fuoco, decollato dal Reparto volo di Pescara. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle condizioni meteorologiche, hanno generato una densa colonna di fumo che ha invaso le aree a ridosso di diverse abitazioni e residence. Sul posto presenti Polizia di Stato e Carabinieri per la gestione dell’emergenza e della viabilità. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

Circolazione ferroviaria sospesa tra Bari e Pescara per rogo in Molise

È stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Bari e Pescara a causa del vasto incendio divampato questa mattina a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 11 nella pineta tra le contrade Arcora e Lauretta, si sono propagate rapidamente alimentate dalle alte temperature e dal vento di Garbino. La sospensione del traffico sta provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori, con ritardi che interessano i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. Intorno alle 13 è stata chiusa anche la strada statale 16, nel tratto compreso tra il chilometro 551 e il chilometro 553, dove il denso fumo ha ridotto drasticamente la visibilità. La viabilità nell’area risulta fortemente compromessa. Sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, i Carabinieri della Stazione di Campomarino, la Polizia locale, gli operai forestali dell’Arsarp e i volontari della Protezione civile. È stato inoltre attivato un Canadair per supportare le operazioni di spegnimento, mentre le squadre a terra lavorano per contenere il fronte del fuoco ed evitare che raggiunga le strutture ricettive della zona.

Evacuata residenza anziani in Molise, 20 ospiti messi in salvo

È stata evacuata Villa San Gerardo, residenza per anziani situata nell’area interessata dal vasto incendio divampato questa mattina a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Circa venti ospiti sono stati allontanati dalla struttura, che si trova lungo la traiettoria delle fiamme. Tra loro anche persone con disabilità e anziani che necessitano di ossigeno. Le operazioni di evacuazione sono state effettuate dagli agenti del Commissariato di Polizia di Termoli e dai militari della Guardia di Finanza, che hanno messo in salvo tutti gli ospiti e li hanno trasferiti lontano dalla zona minacciata dal fuoco. L’incendio sta interessando la pineta compresa tra le contrade Arcora e Lauretta. Sul posto continuano a operare le squadre antincendio, supportate da un Canadair.