Iran, Usa attaccano infrastrutture civili. Teheran colpisce Kuwait, Bahrein e Qatar – La diretta

Proseguono gli attacchi incrociati in Medio Oriente per la sesta notte consecutiva. Gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture civili, tra cui impianti elettrici e una stazione ferroviaria, a Bandar Abbas nel sud dell’Iran. L’esercito di Teheran, invece, ha preso di mira Kuwait, Bahrein e Qatar. Donald Trump, intanto, giovedì sera ha parlato alla nazione e ha affermato: “Stiamo vincendo alla grande e presto ne vedrete i frutti”.