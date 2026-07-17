Firenze, blitz della polizia in centro: identificate oltre 800 persone

Vasta operazione della Polizia di Stato nella zona centrale di Firenze: oltre 800 le persone identificate, 4 arrestati, 6 denunciati a vario titolo, 3 ordini di allontanamento, 1 espulsione. Questo il bilancio di una maxi operazione ad “alto impatto” nel capoluogo toscano effettuata da equipaggi della Polizia di Stato che, a partire dalle ore 18:00 di giovedì 16 luglio, hanno passato al setaccio tutta l’area della Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella e le maggiori piazze del centro cittadino, tra le quali anche San Jacopino, Arco di San Pierino, Santa Croce e San Lorenzo dove, nel corso di tutto il servizio si è proceduto all’identificazione di oltre 800 persone, prevalentemente di origine extracomunitaria. Chiuse tutte le direttrici si è proceduto al controllo capillare e all’identificazione dei presenti nella zona, prevalentemente di origine extracomunitaria, che hanno portato anche a 3 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata del centro storico.