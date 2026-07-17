Mondiali 2026, finale Spagna-Argentina: previsto un intervallo lungo e un maxi show in stile Superbowl

“Pecunia non olet” recita un detto latino e probabilmente Gianni Infantino ne è oggi uno dei suoi massimi interpreti, visto come ha trasformato i Mondiali 2026 in uno show per conquistare il pubblico americano e macinare milioni di dollari da far confluire nelle casse della Fifa.

In barba al regolamento del gioco del calcio, pubblicato sul sito dell’Ifab, l’edizione 2026 della Coppa del Mondo sarà ricordata come quella dell’hydration break, ufficialmente introdotto dalla Fifa per tutelare i calciatori dalle alte temperature (ma in Usa più di uno stadio è coperto o dotato di aria condizionata) è diventato in realtà una vera e propria suddivisione delle partite in quattro tempi di gioco, con una pausa di tre minuti in cui trasmettere spot pubblicitari pagati a peso d’oro dagli inserzionisti.

Intervallo in stile Superbowl per la finale dei Mondiali 2026

Ma come se non bastasse, per la prima volta nella storia l’intervallo della finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina durerà più dei canonici 15 minuti, ma esattamente il doppio. Secondo il ‘Times’, l’intervallo della partita sarà di circa 30 minuti per consentire alla Fifa di mandare in scena per la prima volta uno show in stile Superbowl.

Star mondiali della musica

Sul palco del MetLife Stadium di East Rutherford, infatti, saliranno star mondiali della musica come Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy e Coldplay. E proprio Chris Martin e compagni sono stati indicati dalla Fifa come ‘organizzatori’ e ‘creatori’ dell’evento. Tutto bellissimo, se non fosse che la regola 7.2 delle Regole del Gioco stabilisce espressamente che “i giocatori hanno diritto ad un intervallo a metà tempo, di durata non superiore ai 15 minuti”.

Ci sarà anche Laura Pausini

Già nella finale del Mondiale per Club fra Psg e Chelsea dello scorso anno fu allestito uno spettacolo a metà partita che prolungò la pausa a 24 minuti, con inevitabili polemiche per aver spezzato il ritmo di gioco dei calciatori. La finale di domenica 19 luglio si prospetta come un evento lunghissimo, visto che è previsto anche una Cerimonia prima della partita. Uno spettacolo stellare che vedrà esibirsi sul palco tra gli altri Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, oltre a un’apparizione speciale di Tom Cruise, riunendo alcuni dei più grandi nomi della musica e dello spettacolo mondiale per una celebrazione indimenticabile prima del fischio d’inizio.

La vincitrice di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, Jennifer Hudson, si esibirà in una speciale interpretazione dell’inno nazionale degli Stati Uniti. La cerimonia di chiusura è prodotta in collaborazione con il Balich Wonder Studio, guidato da Marco Balich, che ha curato le cerimonie di apertura e chiusura della Coppa del Mondo 2022 in Qatar e dei recenti Giochi Invernali di Milano-Cortina.

I tifosi presenti allo stadio avranno un ruolo attivo nello spettacolo e sono invitati ad arrivare in anticipo, poiché la cerimonia di chiusura inizierà alle 13.30 ora locale, ben 90 minuti prima del fischio d’inizio della partita. I cancelli apriranno alle 11:00 (quattro ore prima dell’inizio della partita) per coloro che avranno avuto la fortuna e le possibilità di acquistare i carissimi biglietti.

Biglietti a prezzi esagerati

E proprio i prezzi troppo alti rischiano che non ci sarà il tutto esaurito. Ancora pochi giorni fa la Fifa ha messo in vendita quasi 1.200 biglietti di seconda categoria al prezzo di 7.380 dollari. Il sito web della federazione per la vendita di biglietti dell’ultimo minuto, che a tratti indicava la partita come esaurita, presentava in realtà ancora 1.178 posti disponibili in cinque settori del piano superiore lungo le linee laterali. In vendita c’erano anche 68 biglietti di prima categoria in prima fila nel piano inferiore a prezzi compresi tra i 19.995 e 32.970 dollari. Perché il calcio…è uno sport per tutti.