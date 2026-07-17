Mondiali 2026, Slavko Vinčić scoppia in lacrime: è lui l’arbitro della finale Spagna-Argentina

Slavko Vinčić è l’arbitro designato per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21.00 (ora italiana) allo stadio di New York. Il giudice di gara sloveno, 46 anni, è scoppiato in lacrime quando Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, ha dato l’annuncio di fronte a lui e ai suoi colleghi impegnati nella Coppa del Mondo di calcio.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Chi è Slavko Vinčić, l’arbitro della finale dei Mondiali 2026

Slavko Vinčić è nato a Maribor, in Slovenia, il 25 novembre 1979. Ha iniziato a fare il direttore di gara nel 2000 mentre il debutto ai massimi livelli risale al 2007 e ancora oggi lavora nella Slovenian PrvaLiga, la massima serie di calcio slovena. Infine è diventato arbitro Fifa nel 2010, avendo la possibilità di dirigere la finale di Europa League 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers e la finale di Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Nel 2025 ha preso parte anche alla terna arbitrale del Mondiale per club.