Caso Widdecombe, arrestato un 28enne per l’omicidio dell’ex deputata nel Regno Unito

Svolta nel caso dell’omicidio dell’ex deputata britannica Ann Widdecombe. Ieri sera, nel South Yorkshire, in Inghilterra, un uomo di 28 anni è stato arrestato “con l’accusa di omicidio” dell’ex parlamentare britannica, secondo quanto riferito dalla polizia britannica. “Il sospettato, cittadino britannico di etnia bianca, si trova ora in custodia della polizia – si legge nel comunicato della Polizia del Devon e della Cornovaglia riportato dalla Cnn -. La famiglia della signorina Widdecombe è stata informata di questo sviluppo”.

L’indagine

“Siamo stati supportati dall’Unità antiterrorismo del Nord-Est e dalla Polizia del South Yorkshire, che hanno effettuato l’arresto per conto della Polizia del Devon e della Cornovaglia”, prosegue il comunicato. La polizia ha precisato che non vi sono informazioni che suggeriscano che l’omicidio della Widdecombe sia stato un atto di terrorismo o abbia motivazioni politiche. L’ex parlamentare è stata trovata morta giovedì nella sua abitazione di Haytor, nel Devon. Secondo la polizia, Widdecombe sarebbe deceduta il giorno prima del ritrovamento del suo corpo.

Widdecombe, 78 anni, era un’ex deputata conservatrice, ex ministra del governo e volto noto della televisione britannica. Nel 2019 era stata eletta al Parlamento europeo come membro del Brexit Party, il partito di destra guidato dal politico Nigel Farage. Dopo l’uscita formale del Regno Unito dall’Ue, ha ricoperto il ruolo di portavoce per le questioni relative all’immigrazione presso Reform UK, l’organizzazione che ha preso il posto del Brexit Party.