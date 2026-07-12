Messi, un nuovo record ai Mondiali 2026: ecco qual è

Un nuovo record per Leo Messi ai Mondiali 2026, nonostante questa notte non abbia segnato nella vittoria dell’Albiceleste contro la Svizzera.

Il nuovo record di Messi

Dopo aver già fatto la storia diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali, in particolare dopo la tripletta contro l’Algeria, superando Miroslav Klose, Messi continua a infrangere record. Con otto gol dall’inizio dei Mondiali del 2026, l’argentino continua a trascinare la sua nazionale, che affronterà l’Inghilterra in semifinale, ed è in testa alla classifica marcatori a parimerito con il francese Mbappe. Ma stanotte contro la Svizzera, il capitano argentino ha fatto la storia in un altro modo. Come sottolinea FootMercato, con il suo assist su calcio d’angolo per Alexis Mac Allister nella vittoria per 3-1 dell’Argentina ai tempi supplementari, Messi ha raggiunto quota 10 assist ai Mondiali ed è diventato il miglior assistman di sempre del torneo, superando il tedesco Fritz Walter, fermo a 9. Un altro prestigioso traguardo da aggiungere a una carriera già leggendaria.