Gran Bretagna, trovata morta l’ex ministra Widdecombe: si indaga per omicidio

Ann Widdecombe, ex parlamentare del partito conservatore del Regno Unito è morta all’età di 78 anni. Sulla sua morte, avvenuta nella sua casa di Dartmoor nel Devon, è stata avviata un’indagine per omicidio. Il corpo della donna presentava “gravi ferite”, secondo quanto affermato dalla polizia e riportato dalla Bbc. Widdecombe fu deputata per Maidstone, nel Kent, per 23 anni, dal 1987 al 2010, e ricoprì diverse posizioni nel governo di John Major. In una dichiarazione rilasciata dal suo management si legge: “È con grande tristezza che annunciamo oggi la scomparsa dell’Onorevole Ann Widdecombe. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Ann. Chiediamo che venga rispettato il desiderio della famiglia di non essere contattata in questo momento di dolore”. Widdecombe lasciò i Conservatori nel 2019 e si unì al Brexit Party, ricoprendo la carica di eurodeputata in rappresentanza del Sud-Ovest dell’Inghilterra a Bruxelles tra il 2019 e il 2020. Nel 2023 entrò a far parte di Reform UK, il partito di Nigel Farage.

La polizia cerca un sospetto

La polizia del Regno Unito ha dichiarato di essere alla ricerca di un uomo bianco come sospettato per la morte di Ann Widdecombe. La 78enne presentava “gravi lesioni” quando è stata rinvenuta ieri a Haytor, ai margini del Parco Nazionale di Dartmoor, secondo una dichiarazione della polizia del Devon e della Cornovaglia. La ministra dell’Interno britannica Shabana Mahmood ha affermato che le circostanze della morte di Widdecombe “sono estremamente angoscianti”.

Starmer: “Scioccante la notizia di indagine su morte Widdecombe”

Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha definito “davvero scioccante” la notizia che la polizia abbia avviato un’indagine per omicidio sulla morte della deputata Ann Widdecombe. L’ha elogiata definendola una “politica di spicco”. Lo riporta il Guardian.

Johnson: “Widdecombe fu eroica sostenitrice Brexit”

“Mi rattrista apprendere della scomparsa di Ann Widdecombe, eroica sostenitrice della Brexit e grande oratrice, capace di suscitare nel pubblico conservatore un tale entusiasmo da rendere davvero difficile eguagliare la sua performance”. Lo scrive in un post su X l’ex premier del Regno Unito Boris Johnson.