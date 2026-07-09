Iran, nuovi attacchi Usa e risposta immediata di Teheran – La diretta

Dopo che ieri, al vertice della Nato ad Ankara, il presidente Usa Donald Trump ha detto a chiare lettere che la tregua con l’Iran è terminata, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro l’Iran. La risposta di Teheran è pressoché immediata: vengono colpiti gli Stati arabi del Golfo. Questa mattina presto gli Usa hanno infatti sferrato altri attacchi aerei contro l’Iran. Teheran ha preso di mira il Bahrein, il Kuwait e il Qatar.