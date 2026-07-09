Treviso, morto bambino di un anno e mezzo travolto da auto guidata dalla nonna

La donna stava facendo retromarcia nel piazzale condominiale

Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto ieri dall’auto guidata dalla nonna. La tragedia in provincia di Treviso.

La donna, secondo la ricostruzione, stava facendo retromarcia nel piazzale condominiale in via Tiveron, a Zero Branco. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno fatto di tutto per rianimare il piccolo, di origine moldava, ma non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri per fare chiarezza su quanto accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente.