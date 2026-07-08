Iran, Usa colpiscono oltre 80 obbiettivi: “Risposta a ultimi attacchi su Hormuz”. Ghalibaf: “Violato il memorandum”

Nuova escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nella notte, il Comando Centrale Usa (CENTCOM) ha annunciato una vasta operazione militare contro oltre 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, radar costieri, capacità missilistiche anti-nave e mezzi delle Guardie Rivoluzionarie nello Stretto di Hormuz, in risposta ai recenti attacchi contro navi mercantili.

Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha condannato i raid, accusando Washington di aver violato gli accordi esistenti e minacciando nuove ritorsioni. Secondo fonti statunitensi, l’operazione sarebbe stata autorizzata dal presidente Donald Trump e avrebbe avuto un’intensità fino a cinque volte superiore rispetto ai raid condotti dieci giorni fa. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno inoltre rivendicato attacchi contro 85 siti militari statunitensi in Bahrein e Kuwait.