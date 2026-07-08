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mercoledì 8 luglio 2026

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Nato, Trump contro la Spagna: "Non voglio avere a che fare con loro"

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“La Spagna è un caso senza speranza, non voglio avere niente a che fare con loro. Sono un partner terribile nella Nato”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, nel corso di dichiarazioni alla stampa a margine di un incontro con il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ad Ankara. Il presidente americano ha aggiunto di voler “tagliare tutti i rapporti commerciali” con Madrid. Parole dure anche verso l’Italia, definita “pessima con le sue basi”, in merito all’utilizzo delle basi americane presenti nel nostro Paese per l’operazione ‘Epic Fury’ contro l’Iran.