Marine Le Pen condannata a tre anni ma potrebbe candidarsi: due sospesi e uno con braccialetto elettronico

La Corte d’appello di Parigi ha confermato che Marine Le Pen è colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e di complicità nello stesso reato e l’ha condannata a 3 anni di reclusione, di cui 2 sospesi con la condizionale e uno effettivo da scontare con braccialetto elettronico. Negli scorsi mesi Marine Le Pen ha più volte dichiarato che non avrebbe portato avanti una nuova campagna per le presidenziali se fosse stata condannata a indossare il braccialetto elettronico.

La corte considera il periodo di ineleggibilità già scontato

La Corte ha deciso per Le Pen una ineleggibilità di 45 mesi, di cui 30 con sospensione condizionale. Si tratta dunque di una condanna a 15 mesi di ineleggibilità, che la Corte ritiene che la leader dell’estrema destra abbia già scontato a partire dal 31 marzo del 2025. Dal punto di vista giuridico, quindi, Le Pen può candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. Resta da capire tuttavia se intenda farlo, dal momento che la Corte ha al tempo stesso deciso per Le Pen un anno con braccialetto elettronico e nei mesi scorsi la stessa leader del Rassemblement National aveva dichiarato che non avrebbe voluto condurre una campagna elettorale con braccialetto elettronico.

Ora la leader Rn deve decidere cosa fare: parlerà alle 20 in tv

Ora Le Pen dovrà decidere se ritiene possibile condurre la campagna elettorale nel 2027 indossando un braccialetto elettronico. La leader del Rn ha lasciato il Palazzo di giustizia di Parigi senza rilasciare dichiarazioni. Parlerà martedì al tg delle 20 su TF1. Si tratta di un intervento molto atteso dopo la decisione della Corte d’appello. Per lei la sentenza sembra rappresentare una vittoria parziale: è stato ridotto il divieto di ricoprire cariche elettive – da 5 anni, come stabilito lo scorso anno, a 45 mesi, due terzi dei quali con la condizionale – ed è stata ridotta la pena detentiva da 4 a 3 anni, 2 dei quali con la condizionale; tuttavia l’anno di reclusione rimanente, da scontare a domicilio con un braccialetto elettronico, rimane un potenziale ostacolo alla candidatura per l’Eliseo. Se Le Pen dovesse decidere di non potersi candidare con un braccialetto elettronico, al suo posto verrebbe candidato Jordan Bardella, 30 anni, attuale presidente del Rassemblement National.