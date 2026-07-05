Home > Calcio > Mondiali 2026, oggi Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra per gli ottavi di finale: formazioni, orari e dove vederle

Prosegue oggi, 5 luglio, il programma degli ottavi di finale del Mondiali 2026 dopo che Marocco e Francia hanno staccato i primi due pass per i quarti. Alle 22 il Brasile di Carlo Ancelotti si trova di fronte l’insidiosa Norvegia di bomber Haaland mentre quando in Italia saranno le 2 di notte del 6 luglio toccherà all’Inghilterra sfidare gli agguerriti padroni di casa del Messico. Le vincenti dei due match si troveranno poi di fronte poi sabato 11 luglio per il terzo quarto di finale.

Brasile-Norvegia, probabili formazioni

Alle 22 al MetLife Stadium a East Rutherford nel New Jersey, non lontano da New York, Brasile e Norvegia saranno in campo per il terzo ottavo di finale dei Mondiali 2026. Una sfida complicata per i verdeoro che con gli scandinavi non hanno mai vinto nei quattro precedenti. Nell’unica volta che si sono trovate di fronte ai Mondiali la Norvegia si è imposta 2-1 il 23 giugno 1998. Ecco le probabili formazioni:

Brasile (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius. Allenatore: Ancelotti.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen; Odegaard, Berge, Berg; Nusa, Sorloth, Haaland. Allenatore: Solbakken.

Messico-Inghilterra, probabili formazioni

Alle 2 di notte (ora italiana) del 6 luglio i padroni di casa del Messico affrontano l’Inghilterra allo stadio Atzeca di Città del Messico. La squadra di Aguirra non ha ancora preso gol e sogna di continuare l’avventura iridata che sta esaltando i propri tifosi. Di fronte una squadra inglese trascinata da un Harry Kane finora spietato sotto porta. Ecco le probabili formazioni:

Messico (4-3-3):Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jiménez, Quinones. Allenatore: Aguirre.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Tuchel.

A big game on the world stage. Where will you be watching? 🗺️#ThreeLions | @marksandspencer pic.twitter.com/uU5SYPdYFv — England (@England) July 5, 2026

Il tabellone degli ottavi di finale

Canada-Marocco 0-3

0-3 Paraguay-Francia 0-1

0-1 Brasile-Norvegia , 5 luglio ore 22.00

, 5 luglio ore 22.00 Messico-Inghilterra , 6 luglio, ore 02.00

, 6 luglio, ore 02.00 Portogallo-Spagna , 6 luglio, ore 21.00

, 6 luglio, ore 21.00 Stati Uniti-Belgio , 7 luglio, ore 02.00

, 7 luglio, ore 02.00 Argentina-Egitto , 7 luglio, ore 18.00

, 7 luglio, ore 18.00 Svizzera-Colombia, 7 luglio, ore 22.00

Dove vedere le partite dei Mondiali 2026

Tutte le partite dei Mondiali 2026 si possono vedere in diretta su Dazn. Il match Brasile-Norvegia, in programma oggi 5 luglio alle ore 22.00, si può seguire anche in chiaro su Rai1.