Stati Uniti, sparatoria in un centro commerciale di Detroit: due morti

Sparatoria in un centro commericale di Dearborn, nei sobborghi di Detroit. Due gruppi di giovani si sono scontrati in una rissa e hanno aperto il fuoco nella struttura, causando la morte di due persone. Una terza è rimasta ferita. L’esplosione dei colpi d’arma da fuoco ha provocato il panico tra i clienti del Fairlane Town Center: nella fuga, una persona è stata investita da un veicolo all’esterno del centro commerciale, evacuato dopo la sparatoria e mantenuto chiuso dalla polizia per tutta la durata delle indagini. I giovani ritenuti coinvolti nella rissa sono stati interrogat in commissariato dalla polizia, ma nessuno è stato immediatamente arrestato.