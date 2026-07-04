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sabato 4 luglio 2026

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Stati Uniti, sparatoria in un centro commerciale di Detroit: due morti

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Sparatoria in un centro commericale di Dearborn, nei sobborghi di Detroit. Due gruppi di giovani si sono scontrati in una rissa e hanno aperto il fuoco nella struttura, causando la morte di due persone. Una terza è rimasta ferita. L’esplosione dei colpi d’arma da fuoco ha provocato il panico tra i clienti del Fairlane Town Center: nella fuga, una persona è stata investita da un veicolo all’esterno del centro commerciale, evacuato dopo la sparatoria e mantenuto chiuso dalla polizia per tutta la durata delle indagini. I giovani ritenuti coinvolti nella rissa sono stati interrogat in commissariato dalla polizia, ma nessuno è stato immediatamente arrestato.