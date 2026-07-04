“San Pietroburgo sotto attacco”, l’annuncio del governatore russo Beglov. Zelensky rivendica il raid

Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha annunciato che la città è sotto attacco “su larga scala da parte di droni nemici”. “I sistemi di difesa aerea sono in funzione. In conformità con le raccomandazioni del Comando Operativo, chiedo ai residenti di rimanere in casa e di non uscire fino a quando la minaccia dei droni non sarà cessata. Il servizio internet mobile potrebbe subire interruzioni”, ha affermato sul suo canale Telegram.

L’offensiva avrebbe colpito anche un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. “Le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di un drone nemico su San Pietroburgo. L’attacco ha colpito il terminal petrolifero nel distretto di Kirovsky. L’area è stata bonificata e non si registrano vittime”, ha detto ancora Beglov.

Crimea, un morto e due feriti tra cui un bambino

Un altro attacco ucraino ha preso di mira la Crimea e ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, tra cui un bambino di 10 anni. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Sergej Aksenov, insediato da Mosca. La penisola, annessa dalla Russia nel 2014, è stata particolarmente colpita da violenti attacchi, che hanno costretto le autorità locali a sospendere la vendita di benzina alla popolazione civile.

Zelensky rivendica l’attacco a San Pietroburgo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato il raid. “Le nostre sanzioni a lungo raggio contro la Russia hanno colpito obiettivi nei pressi di San Pietroburgo”, ha scritto il leader di Kiev sui social. “Le Forze di Difesa ucraine hanno colpito infrastrutture portuali petrolifere che generano entrate per la guerra della Russia, e sono stati sferrati con successo anche attacchi contro Kronstadt, un importante obiettivo militare. La distanza dal confine di Stato dell’Ucraina è di oltre 850 chilometri”, “ringrazio tutti coloro che garantiscono la precisione dell’Ucraina e attuano il nostro piano di sanzioni a lungo raggio”.

Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

Zelensky: “Confermate quattro vittime a Sumy”

Zelensky, inoltre, ha riferito sui suoi canali social che a Sumy sono ancora in corso le operazioni per far fronte alle conseguenze del raid aereo russo che ha colpito civili nel centro della città. “Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Tragicamente, al momento, sono state confermate quattro vittime, tra cui un bambino. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari. Altre 27 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Molti hanno riportato ferite gravi”, ha affermato.

Il leader ucraino ha ricordato che nel corso di venerdì la Russia ha colpito anche Zaporizhzhia, dove un attacco con droni ha ucciso due persone e ne ha ferite altre sei, tra cui un bambino. “Anche Kharkiv è stata colpita da un drone nemico a pilotaggio remoto, causando feriti. E diverse comunità nelle regioni di Kharkiv, Dnipro e Donetsk sono state prese di mira”, ha aggiunto, rimarcando che è “fondamentale che i nostri partner esercitino pressione sulla Russia affinché questo atto di terrore abbia fine”.

“La Russia ascolterà sicuramente gli Stati Uniti, gli altri Paesi del G7 e del G20 e l’Europa. Dobbiamo ricordare che l’Europa dispone di strumenti per esercitare pressione su questo aggressore, soprattutto sul suo settore energetico, sulla sua flotta petrolifera e sul suo sistema finanziario. Questi strumenti devono essere utilizzati. Dobbiamo inoltre compiere ulteriori passi per rafforzare la nostra difesa, in primis la nostra difesa aerea”, ha sostenuto Zelensky.