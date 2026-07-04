Germania, proteste a Erfurt durante il congresso nazionale di AfD

In Germania migliaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre il partito di estrema destra AfD teneva il proprio congresso nazionale a Erfurt, nella Turingia. Le proteste riflettono quanto la formazione nera continui a essere fonte di divisione, nonostante la sua ascesa politica prosegua.

Il congresso di quest’anno ha suscitato ulteriori polemiche perché coincide con il centenario di un raduno del Partito nazista tenutosi nelle vicinanze, consolidando definitivamente il potere di Adolf Hitler. Gli storici e gli oppositori politici sostengono che la scelta di questa data abbia un forte significato simbolico, ma l’AfD respinge l’accusa.

Il partito dovrebbe rieleggere i suoi co-leader, Alice Weidel e Tino Chrupalla, e proiettare un’immagine di unità dopo essere diventato il principale partito di opposizione nel parlamento tedesco.

L’AfD guarda alle elezioni regionali del prossimo autunno e spera di ottenere un sostegno sufficiente nello stato orientale della Sassonia-Anhalt per guidare per la prima volta un governo regionale.