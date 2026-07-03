Attentato a Montecarlo, mandato d’arresto per Anastasiia Berezovska: è fuggita in Italia

Sarebbe fuggita in Italia la donna sospettata di avere piazzato, la sera del 29 giugno scorso, l’ordigno esploso a Montecarlo, nel Principato di Monaco, che ha ferito l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio. Si tratterebbe di una cittadina ucraina residente a Francoforte, in Germania. È quanto risulta al quotidiano francese Le Parisien, che cita le ricostruzioni fatte dagli inquirenti.

Secondo gli investigatori, avrebbe recuperato a Beausoleil, in Francia, un veicolo immatricolato e noleggiato in Germania. Sarebbe poi transitata da Ventimiglia, diretta verso il confine con la Svizzera. Tuttavia non si sarebbe fermata sul territorio italiano ma sarebbe solo passata. Sempre secondo le informazioni di Le Parisien, la donna si chiamerebbe Anastasiia Berezovska, 39 anni. Non è stata arrestata perché non è stata rintracciata presso il suo domicilio. Per gli inquirenti monegaschi e francesi, la donna è “nota per i suoi legami con la criminalità organizzata”.

L’Interpol ha diffuso una richiesta d’arresto

L’Interpol ha diffuso sul suo sito una “red notice”, con richiesta d’arresto, a cui è allegata una foto di Anastasiia Berezovska. Si precisa che parla tedesco e che ha un tatuaggio sul braccio destro, che va dalla spalla al gomito e rappresenta probabilmente un serpente. L’arresto è stato richiesto da Monaco per tentato omicidio, posizionamento di un ordigno esplosivo in luogo pubblico con intento criminale e associazione a delinquere.

Anastasiia Berezovska (Foto diffusa dall’Interpol)

Procura Francoforte: “Perquisita casa e sequestrata auto della sospettata”

La polizia dell’Assia ha perquisito l’abitazione e l’automobile utilizzata dalla cittadina ucraina di 39 anni sospettata di essere coinvolta nell’attentato all’oligarca ucraino Vadim Ermolaev avvenuto lunedì scorso nel Principato di Monaco. Lo ha riferito a LaPresse il portavoce della Procura di Francoforte, Dominik Mies, precisando che le operazioni sono state eseguite giovedì nell’ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale avanzata dalle autorità monegasche. “Dalle prime risultanze investigative delle autorità giudiziarie del Principato di Monaco sono emersi collegamenti con il Land dell’Assia. Nell’ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, giovedì 2 luglio la polizia dell’Assia, con il supporto di unità speciali, ha perquisito l’appartamento preso in affitto da una cittadina ucraina di 39 anni nel circondario del Main-Taunus. È stato inoltre perquisito e sequestrato il veicolo utilizzato dalla donna”, ha affermato il portavoce, aggiungendo che “la donna è sospettata di essere coinvolta nell’attentato”. Mies ha spiegato che “nel corso delle operazioni sono stati sequestrati elementi di prova che saranno trasmessi alle autorità del Principato di Monaco” e che “le autorità di sicurezza dell’Assia stanno collaborando con gli investigatori monegaschi e mantengono con loro uno stretto coordinamento”. Secondo la Procura di Francoforte, “la ricercata si trova attualmente in fuga. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura internazionale”.

La ricostruzione dell’attentato a Montecarlo e la fuga della donna

“Gli agenti di polizia sono riusciti a ricostruire con grande precisione il suo percorso, prima e dopo l’esplosione, visionando le numerose registrazioni dei sistemi di videosorveglianza di Montecarlo, i cui spazi pubblici e privati sono costellati di telecamere”, sottolinea Le Parisien, spiegando che la sospettata – vestita con un gilet nero, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica bianche, con il volto parzialmente nascosto da un cappellino nero e da occhiali da sole – sembra essere arrivata sul posto diversi minuti prima dell’esplosione, dando l’impressione di fare da palo.

È entrata poi in azione quando Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio hanno parcheggiato vicino al loro condominio, il Sun’s Palace. È lì che la sospettata avrebbe lasciato la borsa-bomba vicino all’ingresso, prima di allontanarsi di qualche metro. Secondo la ricostruzione fornita da Le Parisien, quando l’esplosione è avvenuta alle 20.58 la sospetta attentatrice stava risalendo a piedi un vicolo in direzione del Comune francese di Beausoleil, confinante con Monaco, e teneva nella mano destra un oggetto scuro che potrebbe essere un telefono o un telecomando.

Nella deflagrazione sono rimasti feriti Ermolaev, il figlio e soprattutto la moglie, che ha dovuto subire l’amputazione di entrambe le gambe e le cui condizioni sono critiche.

Una volta a Beausoleil, appunto, la donna avrebbe recuperato un veicolo noleggiato in Germania e si sarebbe diretta verso l’Italia. “Le autorità giudiziarie monegasche, che lavorano in stretta collaborazione con la polizia giudiziaria di Nizza (Alpi Marittime), hanno inviato giovedì 2 luglio una richiesta di assistenza giudiziaria supplementare alle autorità tedesche al fine di poter procedere alla localizzazione e, se del caso, a eventuali perquisizioni”, scrive Le Parisien, aggiungendo che “secondo un comunicato della Procura generale di Monaco, giovedì sera è stata emessa una segnalazione rossa Interpol per consentire l’eventuale arresto della sospettata”.