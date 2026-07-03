Mastella: “Ho un tumore, la mia paura è morire da solo”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex ministro nei governi Prodi e Berlusconi, ha dichiarato di avere un tumore. Ha annunciato la malattia giovedì parlando nella Basilica della Madonna delle Grazie della sua città in occasione del giorno della solennità della Madonna delle Grazie.

Mastella: “Credo nel potere della preghiera”

“Non ho paura ma credo nel potere della preghiera. Per questo ho chiesto a tutti di pregare per me”, ha detto in un’intervista al Corriere della sera. “Ho un tumore. Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato. Nella basilica gremita per la festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio, l’arcivescovo Michele Autuoro, da poco insediatosi, ha rivolto un pensiero ai malati. Quelle parole mi hanno scosso profondamente”, ha aggiunto Mastella.

Pochi giorni fa ha celebrato a Benevento i suoi cinquant’anni di politica. È stato anche un modo per congedarsi? “Al fondo, forse, c’era anche questo”, ha risposto al Corriere l’ex europarlamentare al quale sono arrivati videomessaggi anche da avversari storici. “Che cosa mi dice tutto questo? Che il metodo Mastella paga. Che la politica non dovrebbe mai cancellare i rapporti umani. E io ho sempre cercato di non trasformare l’avversario in un nemico”, ha sottolineato. “Ora sono tutto preso dall’inaugurazione della nuova piazza Risorgimento di Benevento. L’abbiamo completamente rifatta e ne vado orgoglioso. Ma oggi attribuisco un valore diverso al tempo”, ha spiegato Mastella precisando che ora non cambierà qualcosa nel suo stare in pubblico.

“In momenti come questi capisci contemporaneamente due cose molto importanti e a prima vista contraddittorie: che la politica non può più perdere tempo. E che la politica non è tutto. Una paura ce l’ho. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada”, ha detto ancora il primo cittadino di Benevento.