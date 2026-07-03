Home > Calcio > Mondiali 2026, oggi Australia-Egitto e Argentina-Capo Verde: orario e dove vederle

Ai Mondiali 2026 oggi, 3 luglio, sono in programma i sedicesimi di finale Australia-Egitto e Colombia-Gana. Ma oggi torna in campo anche l’Argentina di Leo Messi che si giocherà, contro Capo Verde, l’accesso agli ottavi di finale, già conquistati dal Portogallo di Cristiano Ronaldo e dalla Spagna, dopo le vittorie rispettivamente contro Croazia e Austria, nelle partite giocate nella notte.

✔️ 13/16 matches played, one more day of the Round of 32 remains.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

ll Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia per 2-1 in una partita chiusa tra le polemiche per il potenziale 2-2 segnato al 103′ da Gvardiol, annullato per un presunto tocco di Matanovic che avrebbe reso irregolare l’azione per fuorigioco. Cr7 e compagni affronteranno ora agli ottavi proprio la Spagna che invece ha superato l’Austria 3-0 nel match giocato a Los Angeles. Supera i 16esimi anche la Svizzera, battendo l’Algeria 2 a 0 grazie ai gol di Breel Embolo al 10′ e Dan Ndoye al 46′. Gli elvetici affronteranno ora la vincente tra Colombia e Ghana che si gioca nella notte italiana tra venerdì e sabato.

Mondiali 2026, gli ottavi di finale già definiti

Con le partite in programma oggi si definirà il quadro completo degli ottavi di finale. Gli accoppiamenti già stabiliti sono i seguenti:

Canada-Marocco

Paraguay-Francia

Brasile-Norvegia

Messico-Inghilterra

Portogallo-Spagna

Stati Uniti-Belgio

Le partite di oggi, orari e dove vederle in tv

Il programma di oggi dei Mondiali 2026 inizia alle 20 ora italiana con la partita Australia-Egitto. Si prosegue poi con Argentina-Capo Verde, in programma a mezzanotte ora italiana e si chiude con Colombia-Gana alle 3.30 del mattino. Il match di Leo Messi e compagni sarà quello che sarà tramesso in chiaro da Rai1. Tutte le partite del Mondiale 2026 sono trasmesse in diretta tv e streaming su Dazn.