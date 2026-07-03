Attentato a Montecarlo, la Procura di Francoforte: “Perquisita la casa e sequestrata l’auto della donna ricercata”

La polizia dell’Assia, in Germania, ha perquisito l’abitazione e l’automobile utilizzata da Anastasiia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni sospettata di essere coinvolta nell’attentato all’oligarca Vadim Ermolaev, avvenuto lunedì scorso a Montecarlo, nel Principato di Monaco. Lo ha riferito a LaPresse il portavoce della Procura di Francoforte, Dominik Mies, precisando che le operazioni sono state eseguite giovedì nell’ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale avanzata dalle autorità monegasche.

“Dalle prime risultanze investigative delle autorità giudiziarie del Principato di Monaco sono emersi collegamenti con il Land dell’Assia. Nell’ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, giovedì 2 luglio la polizia dell’Assia, con il supporto di unità speciali, ha perquisito l’appartamento preso in affitto da una cittadina ucraina di 39 anni nel circondario del Main-Taunus. È stato inoltre perquisito e sequestrato il veicolo utilizzato dalla donna”, ha affermato il portavoce, aggiungendo che “la donna è sospettata di essere coinvolta nell’attentato”.

Mies ha spiegato che “nel corso delle operazioni sono stati sequestrati elementi di prova che saranno trasmessi alle autorità del Principato di Monaco” e che “le autorità di sicurezza dell’Assia stanno collaborando con gli investigatori monegaschi e mantengono con loro uno stretto coordinamento”. Secondo la Procura di Francoforte, “la ricercata si trova attualmente in fuga. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura internazionale”.